НОУТБУКИ LENOVO THINKPAD Б/У С ГАРАНТИЕЙ

Характеристики ноутбуков серии Lenovo/IBM ThinkPad

В серии ThinkPad принято буквенно-цифровое обозначение моделей, используются буквы X, T и W.





X - это обозначение серии ноутбуков с диагональю 12.5 дюймов и весом до 1.5 кг, на процессорах Core i3/i5/i7 со встроенными видеокартами Intel HD Graphics. Особо удобны для использования при частых переездах и мобильной работе. Хорошая производительность при малых габаритах и массе. В нашем каталоге представлены моделями X201, x220, x230, x240 и др.





Серия T 14" дюймов - 14 дюймовые модели представляют собой "золотую" середину между компактными 12" ноутбуками и полноценными 15.6 дюймовыми моделями. Отличный вариант для средней по продолжительности работы и одновременно удобен для мобильных перемещений. Оснащаются процессорами на базе Intel Core i3/i5/i7. Примеры T420, T430, T440 и др.





Серия T и W 15.6" дюймов - идеальны для длительной работе в офисе или при домашней эксплуатации. Оснащаются экранами с разрешением от 1366х768 до 2880x1620 и мощными, двух или четырехядерными процессорами из премиум линейки Intel.





Дополнительные обозначения в конце названия:

s — slim минимальная толщина и вес

i — бюджетное решение на Core i3





Примеры расшифровки:





Lenovo ThinkPad T430s





T – серия ThinkPad

4 - оснащён диагональю в 14 дюймов

3 - установлен процессор Intel Core соответственно 3-го поколения





Lenovo ThinkPad T520





T – серия ThinkPad

5 - оснащён диагональю в 15.6 дюймов

2 - установлен процессор Intel Core соответственно 2-го поколения.





За все время существования линейки было выпущено большое количество моделей Lenovo ThinkPad, самые популярные есть постоянно у нас в наличии, а часть можно приобрести "под заказ": T500, T400, T400s, X301, X200, X200s, X200 Tablet, W500, W700, R400, R500, T510, T410, T410s, X201i, X201s, X201 Tablet, W510, W701, L412, L512, T420s, X1, L420, L520, T530, T430, T430s T431s, T430u, X1 Carbon, X230 Tablet, X230 Twist, W530, L430, L530, T540p, T440, T440s, X1 Carbon, S240 Yoga, W540, W541, L440, E220s, 220s, s220, L540 и множество других.