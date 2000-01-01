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НОУТБУКИ LENOVO THINKPAD Б/У С ГАРАНТИЕЙ

КАТАЛОГ НОУТБУКОВ Б/У
НОУТБУКИ LENOVO THINKPAD Б/У С ГАРАНТИЕЙ
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LENOVO THINKPAD X230 бу
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LENOVO THINKPAD X230 CORE I5, 12.5", 1366x768
14 990 ₽
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хит
LENOVO THINKPAD X240 бу
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LENOVO THINKPAD X240 CORE i5, 12.5", 1366X768
15 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T420
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LENOVO THINKPAD T420 CORE I5, 14", HD ИЛИ HD+
12 490 ₽
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LENOVO THINKPAD X220
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LENOVO THINKPAD X220 CORE I5 или I7, 12.5", 1366x768
13 990 ₽
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хит
LENOVO THINKPAD T450 бу
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LENOVO THINKPAD T450 CORE I5, 14", 1600x900
22 990 ₽
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хит
LENOVO THINKPAD T430
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LENOVO THINKPAD T430 CORE I5, 14", HD или HD+
14 490 ₽
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lenovo x250 бу
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LENOVO THINKPAD X250 CORE I5, 12.5", 1366x768
19 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T440
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LENOVO THINKPAD T440 CORE i5, 14", 1600х900
15 490 ₽
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LENOVO THINKPAD X201
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LENOVO THINKPAD X201 CORE I5, 12.5", 1280x800
11 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T430s
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LENOVO THINKPAD T430s CORE I5, 14", 1600x900
14 490 ₽
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LENOVO THINKPAD X1 CARBON
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LENOVO THINKPAD X1 CARBON, ПОКОЛЕНИЕ 1, CORE I5, 14", 1600x900
19 990 ₽
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хит
LENOVO THINKPAD W540 Б У
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LENOVO THINKPAD W540 CORE I7, 15.6", Full HD или 3K
34 490 ₽
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LENOVO THINKPAD W541 бу
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LENOVO THINKPAD W541 CORE I7, 15.6", Full HD или 3K
35 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T440P купить
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LENOVO THINKPAD T440P CORE i5, 14", 1600х900
15 490 ₽
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LENOVO THINKPAD W530 бу
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LENOVO THINKPAD W530 CORE I7, 15.6", 1920x1080
26 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T460 бу
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LENOVO THINKPAD T460 CORE I5, 14", HD ИЛИ FULL HD
27 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T410 бу
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LENOVO THINKPAD T410 CORE I5, 14", 1280x800
11 990 ₽
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LENOVO THINKPAD T530
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LENOVO THINKPAD T530 CORE I5, 15.6", 1600x900
18 990 ₽
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LENOVO THINKPAD W520 бу
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LENOVO THINKPAD W520 CORE I7, 15.6", 1920x1080
21 490 ₽
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LENOVO THINKPAD X260 бу
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LENOVO THINKPAD X260 CORE I5, 12.5", HD ИЛИ FULL HD
26 490 ₽
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Характеристики ноутбуков серии Lenovo/IBM ThinkPad

 

В серии ThinkPad принято буквенно-цифровое обозначение моделей, используются буквы X, T и W.


X - это обозначение серии ноутбуков с диагональю 12.5 дюймов и весом до 1.5 кг, на процессорах Core i3/i5/i7 со встроенными видеокартами Intel HD Graphics. Особо удобны для использования при частых переездах и мобильной работе. Хорошая производительность при малых габаритах и массе. В нашем каталоге представлены моделями X201, x220, x230, x240 и др.


Серия T 14" дюймов - 14 дюймовые модели представляют собой "золотую" середину между компактными 12" ноутбуками и полноценными 15.6 дюймовыми моделями. Отличный вариант для средней по продолжительности работы и одновременно удобен для мобильных перемещений. Оснащаются процессорами на базе Intel Core i3/i5/i7. Примеры T420, T430, T440 и др. 


Серия T и W 15.6" дюймов - идеальны для длительной работе в офисе или при домашней эксплуатации. Оснащаются экранами с разрешением от 1366х768 до 2880x1620 и мощными, двух или четырехядерными процессорами из премиум линейки Intel.


Дополнительные обозначения в конце названия:

 

s — slim минимальная толщина и вес

i — бюджетное решение на Core i3

Примеры расшифровки:


Lenovo ThinkPad T430s


T – серия ThinkPad

4 - оснащён диагональю в 14 дюймов

3 - установлен процессор Intel Core соответственно 3-го поколения


Lenovo ThinkPad T520


T – серия ThinkPad

5 - оснащён диагональю в 15.6 дюймов

2 - установлен процессор Intel Core соответственно 2-го поколения.


За все время существования линейки было выпущено большое количество моделей Lenovo ThinkPad, самые популярные есть постоянно у нас в наличии, а часть можно приобрести "под заказ": T500, T400, T400s, X301, X200, X200s, X200 Tablet, W500, W700, R400, R500, T510, T410, T410s, X201i, X201s, X201 Tablet, W510, W701, L412, L512, T420s, X1, L420, L520, T530, T430, T430s T431s, T430u, X1 Carbon, X230 Tablet, X230 Twist, W530, L430, L530, T540p, T440, T440s, X1 Carbon, S240 Yoga, W540, W541, L440, E220s, 220s, s220, L540 и множество других.

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Тип процессора
Частота процессора , МГц.
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Размер оперативной памяти , Гб.
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Размер экрана , ".
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Разрешение экрана
Тип видеоадаптера
Размер видеопамяти , Мб.
от
до
Объем накопителя , Гб.
от
до
Тип жесткого диска
Оптический привод
Время работы , ч.
от
до
Вес , кг.
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